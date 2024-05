Imprese vittima delle sanzioni alla Russia? Ipotesi risarcimenti Ue

(Di martedì 21 maggio 2024) La strada deie quella di individuare una strategia di risposta comune a Bruxelles per le aziende europee rimaste intrappolate nelle: la Farnesina è al lavoro. Ieri si è svolta la terza riunione del “Tavolo”. Al centro dell’incontro il maxi-sequestro da 463 milioni tra conti correnti e attività che ha colpito Unicredit per il mancato rispetto di un contratto che prevedeva la realizzazione di un impianto per il gas nelle vicinanze di San Pietroburgo. Da risolvere, però, per il ministro Antonio Tajani ci sono anche il caso Ariston e quellinumerosissime pmi della Penisola che sono ancora in affari, diretti o indiretti, con Mosca. Si stima siano circa 200 realtà, la metà rispetto al periodo pre-bellico, e di queste una sessantina producono ...

Sequestro Unicredit, Tajani al tavolo sulla Russia: «Servono risarcimenti» - Sequestro Unicredit, Tajani al tavolo sulla Russia: «Servono risarcimenti» - La ricerca di una risposta comune europea a Mosca: «Faremo tutto il possibile per tutelare gli interessi e sostenere le aziende italiane che operano in Russia» ... corriere

Firenze, escluso dalla gita perché non va bene a scuola, la famiglia chiede un risarcimento: dopo 17 anni non c'è ancora la sentenza - Firenze, escluso dalla gita perché non va bene a scuola, la famiglia chiede un risarcimento: dopo 17 anni non c'è ancora la sentenza - Lo studente era in quinta liceo e la scuola lo escluse dalla gita ad Amsterdam come sanzione disciplinare, per farlo studiare durante quella settimana di assenza della classe. La famiglia avviò una ca ... corrierefiorentino.corriere

Salernitana-Dia, ennesimo capitolo di una telenovela che non entusiasma nessuno - Salernitana-Dia, ennesimo capitolo di una telenovela che non entusiasma nessuno - Azione di Boulaye Dia. L’attaccante senegalese passa in difesa contro... la Salernitana. Non parliamo di terreno di gioco ma di un altro campo, quello legale. Si sta disputando una ... tuttosalernitana