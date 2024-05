Ilaria D’Amico | Se**o in gravidanza? Certo! Per me è un grandissimo sì

Ilaria D’Amico è stata ospite del podcast Mamma Dilettante di Diletta Letto in cui la giornalista ha deciso di provare a squarcia il velo che ricopre tutto ciò che riguarda la gravidanza e il diventare mamma. La giornalista televisiva, 50 anni e due volte mamma, ha risposto alla domanda “Sesso in gravidanza sì o no?” «Ma certo! Ma di che parliamo? Non c’è nessun tipo di problema secondo me: se ti va, Assolutamente sì! E nessuno me l’ha mai fatta pesare questa cosa.

