Il voto Ue è la porta sulla seconda metà della legislatura L’analisi di Orsina

(Di martedì 21 maggio 2024) Quello italiano potrebbe essere l’unico governo di un grande Paese europeo a non essere punito daldel 9 giugno. La previsione che affida a Formiche.net il prof. Giovanni, direttoreLuiss School of Government e autore per Rubbettino di “Una democrazia eccentrica. Partitocrazia, antifascismo, antipolitica”, è utile per affrontare uno dei temi più rilevanti delle prossime elezioni europee, ovvero la capacità del presidente del Consiglio di farsi pivot tra le destre continentali che si apprestano ad aprire una fase nuova negli equilibri europei. Giorgia Meloni ha le qualità politiche, umane, diplomatiche per essere il trait d’union tra le destre che verosimilmente prenderanno più voti rispetto alle europee di cinque anni fa? Secondo me sì, anche se forse dovrebbe esibire delle caratteristiche di flessibilità ancora ...