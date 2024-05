Il Volo – Tutti per Uno - ospiti seconda puntata 21 maggio 2024

L'Arena di Verona ospita la seconda puntata dello show "Il Volo - Tutti per uno" , in onda su Canale 5 oggi,21 maggio, a partire dalla 21.20. Una serata in compagnia del celebre trio, che ospitano per l'occasione prestigiosi colleghi: ne vengono fuori duetti inediti, brani di ieri e di oggi in...

Torna domani martedì 21 maggio, in prime-time su Canale 5 “Il Volo Tutti per Uno”, con Il Volo e la partecipazione di Federica Panicucci Dopo il successo della prima puntata, Torna domani martedì 21 maggio, in prime-time su Canale 5 “Il Volo Tutti per Uno”, con Il Volo e la partecipazione di Federica Panicucci. Il trio italiano più famoso al mondo, formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, quest’anno festeggia i 15 anni di carriera sul prestigioso palco dell’Arena di Verona e su Canale 5.

