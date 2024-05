‘Il Volo Tutti per Uno’ - gli ospiti sul palco nel secondo speciale tv

(Di martedì 21 maggio 2024) La prima puntata in onda martedì 14 maggio ha incollato su Canale 5 2.632.000 spettatori facendo registrare all’ammiraglia Mediaset il 18.95% di share. Il grande show IlPer Uno si prepara al bis martedì 21 maggio, in prime-time con la partecipazione di Federica Panicucci. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto portano, infatti, sul piccolo schermo oltre due ore di musica celebrando 15 anni di carriera sul prestigiosodell’Arena di Verona. Lo spettacolo (progetto di Michele Torpedine) è all’insegna della grande musica, con artisti prestigiosi e momenti inediti ed emozionanti. Foto di Valentina Sabino da Ufficio StampaNella seconda puntata sono attesi Gianna Nannini, Giuliano Sangiorgi, Umberto Tozzi, Clara, Santi Francesi, Nina Solodovnikova, Enrico Nigiotti, Irama e Giuseppe Fiorello. La terza e ...

Torna domani martedì 21 maggio, in prime-time su Canale 5 “Il Volo Tutti per Uno” , con Il Volo e la partecipazione di Federica Panicucci Dopo il successo della prima puntata, Torna domani martedì 21 maggio, in prime-time su Canale 5 “Il Volo Tutti per Uno” , con Il Volo e la partecipazione di Federica Panicucci. Il trio italiano più famoso al mondo, formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, quest’anno festeggia i 15 anni di carriera sul prestigioso palco dell’Arena di Verona e su Canale 5. 361magazine

L'Arena di Verona ospita la seconda puntata dello show "Il Volo - Tutti per uno" , in onda su Canale 5 oggi,21 maggio, a partire dalla 21.20. Una serata in compagnia del celebre trio, che ospitano per l'occasione prestigiosi colleghi: ne vengono fuori duetti inediti, brani di ieri e di oggi in... today

Nel 2023 Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, meglio noti come Il Volo , avevamo tenuto una serata speciale andata in onda su Canale 5 (e replicata a inizio 2024 ). Un evento che è piaciuto al pubblico, tanto da essere bissato con tre appuntamenti nuovi: Il Volo – Tutti per Uno è infatti la seconda edizione dello spettacolo musicale (progetto di Michele Torpedine) che vede il trio protagonista con numerosi colleghi e colleghe, ma anche con vari personaggi dello spettacolo. ascoltitv

‘Il Volo Tutti per Uno’, gli ospiti sul palco nel secondo speciale tv - ‘Il volo tutti per Uno’, gli ospiti sul palco nel secondo speciale tv - Dopo il successo di ascolti della prima puntata, martedì 21 maggio Canale 5 propone la seconda serata dello speciale ‘Il volo tutti per Uno’. Il cast. funweek

