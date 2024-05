Il virus Zika | cos’è - da dove arriva e come si manifesta

Non si ferma l’epidemia di Dengue in Brasile. Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, sono 391 le morti confermate causate quest’anno dall’infezione veicolata dalle zanzare, mentre su altri 854 decessi sono in corso indagini. A livello nazionale i casi sospetti segnalati superano ormai il milione e mezzo (1.583.183), di cui 12.652 gravi.

