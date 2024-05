Il video del serpentone di tir verso il Brennero - 100 chilometri di coda dopo i blocchi per la Pentecoste

Xbox accoglie la sua esclusiva di punta per questo 2024: Hellblade 2, il secondo capitolo del videogioco lanciato nel 2017. Osannato da pubblico e critica, questo titolo è riuscito a parlare di psicosi come non era mai stato fatto prima nella storia dei videogiochi.Continua a leggere

fanpage

LA PARTITA. Almeno 20mila i tifosi bergamaschi che sono andati in bus e treno, ma anche in auto a Roma per la finale di Coppa Italia. E per chi resta in città pronto il maxischermo in piazza Vittorio Veneto.

ecodibergamo