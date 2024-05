Il tennis conquista anche il beauty

(Di martedì 21 maggio 2024) Protagonista di questa stagione — grazie alle molteplici vittorie di Jannik Sinner e all’uscita nelle sale di Challengers — ilha contagiatol’universodando vita a estetiche e contaminazioni che interessano ognuna delle principali categorie merceologiche: skincare, cosmesi, haircare e nail art. Il «core», questo il termine coniato dai social, si può facilmente associare a uno stile elegante e sofisticato dove il minimalismo regna sovrano. I capelli sono raccolti in delicate trecce o chignon impomatati, la pelle appare sempre luminosa e naturale, le guance sono colorate solo da un velo di blush per un effetto baciato dal sole. Le unghie sono corte e curate. Non mancano mai SPF — oggi formulato con ingredienti skincare o leggermente colorato per sostituire fondotinta e bronzer — e un face mist ...

Gli Internazionali BNL d’Italia sono ormai giunti al termine e tra i successi è stato annoverato anche l’ennesimo di Iga Swiatek . La polacca numero 1 del mondo si è imposta ai danni di Aryna Sabalenka in quella che è stata una finale riedizione di quella di Madrid. In quel caso però le due avevano dato vita ad un incontro di livello altissimo. Sabato invece si sono limitate a due set, anche abbastanza veloci, in cui la Swiatek si è imposta per 6-2, 6-3. metropolitanmagazine

Roland Garros: Sinner vola a Parigi, a caccia del n.1 - Roland Garros: Sinner vola a Parigi, a caccia del n.1 - La sensazione è che Jannik Sinner a Parigi giocherà. Troppo ghiotta per l'italiano l'occasione di poter conquistare il numero 1 della classifica mondiale. ansa

Tennis, esami ok per Sinner: vola a Parigi, Roland Garros più vicino - tennis, esami ok per Sinner: vola a Parigi, Roland Garros più vicino - La risonanza alla quale si è sottoposto Jannik Sinner ha dato un responso positivo. Il tennista italiano, quindi, ha deciso di partire per Parigi dove verificherà le proprie condizioni in vista del ... tg24.sky

Che cos’è il Tenniscore Tutto sulla tendenza moda lanciata da Zendaya in Challengers - Che cos’è il tenniscore Tutto sulla tendenza moda lanciata da Zendaya in Challengers - Il tenniscore è la tendenza del momento che riporta in auge i capi indossati sui campi da tennis sulla scia del film Challengers con Zendaya ... tag24