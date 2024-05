Il Teatro Sanacore chiede aiuto per rialzare il sipario | lanciata una raccolta fondi

(Di martedì 21 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il nostro, piccola realtà culturale di San Giorgio a Cremano (NA) oramai chiuso da tempo, ha visto passare nella sua piccola sala tutto ciò che è espressione libera del pensiero e dell’arte. Regno dell’ospitalità e convivialità, chiunque ha voluto è stato accolto con rispetto e affetto. Oggi possiamo finalmente pensare di riaprire, ma da soli non possiamo farcela”. Sono le parole delle persone che hanno chiestoper il rilancio delche conta diilal più presto e per questo ha anche lanciato unasu GoFundMe. “Danni strutturali e spese burocratiche ci impediscono di riprendere le attività. Abbiamo bisogno del tuo piccolissimo. Aiutaci a ridare l’accesso alla ...

