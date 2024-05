Il Suca è l’unica ribellione palermitana

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 21 maggio 2024) Grande scandalo, in gran parte ipocrita, sull’uso di un termine intrinsecamente palermitano: il. La frase intercettata, nella privata conversazione, di Gianfranco Miccichè, campeggia sul titolo di un giornale, ormai piemontese, falso e cortese come diceva mia nonna che era di quelle parti. “Me la possono su….” la frase incriminata, esegesi di un comportamento additabile al potere, e quindi meritorio di odio di classe. Certo se il presunto despota avesse detto suggere, invece dire, il titolo da condanna anticipata non avrebbe sorto effetto. C’è anche del razzismo linguistico, molto nordista, in questa crocefissione del linguaggio. Per il palermitano, sia di nobili o altoborghesi origini, sia di estrazione più popolare, il termineè sinonimo di rifiuto,, di un Vespro del comune sentire, di un ...