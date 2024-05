Il Signore degli Anelli | il nuovo film risolverà il problema con Gandalf della serie Prime Video?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 21 maggio 2024) Tra i tanti compiti deldi Andy Serkis quello di "sistemare" i danni? Come noto, Warner Bros. sta lavorando a undelper il 2026, e questo potrebbe risolvere ilconne Glidel Potere di Amazon. Il: The Hunt for Gollum è stato annunciato dallo studio poche settimane fa, confermando che la Warner Bros. sta procedendo a pieno ritmo con il suo piano di espansione del franchise. Und'animazione, intitolato La guerra dei Rohirrim, uscirà nelle sale a breve per continuerà a portare sul grande schermo il mondo e i personaggi ...