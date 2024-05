Il rapper Rylo Huncho gira un video in diretta con una pistola e muore dopo un colpo partito accidentalmente

Stava girando un video musicale per i social usando una pistola vera. Si è sparato accidentalmente ed è morto. Questo il tragico incidente accaduto al Rapper Rylo Huncho , 17 anni. Siamo in Virginia. Il ragazzo, vero nome secondo The Direct Raleigh Freeman III, ha postato una story nella quale mostrava una pistola agitandone la canna e mostrando laser e torcia. ilfattoquotidiano

17-Year-Old Rapper Accidentally Shoots Himself Dead While Filming Video - 17-Year-Old rapper Accidentally Shoots Himself Dead While Filming Video - Help us serve you better! Grief engulfed a family after a 17-year-old TikToker, identified as rylo Huncho, died in a tragic gun accident in Virginia. Police say the 17-year-old rapper shot himself ... tuko.co.ke

