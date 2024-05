Pensiamo alla mente umana come a un giardino; se non viene curata, non tende a riempirsi di erbacce? Ebbene, Cambiare una mentalità richiede non solo il coraggio di seminare nuovi granelli, ma Anche la costanza nell’estirpare le erbacce che soffocano il pensiero e, a volte, le persone nelle varie dimensioni dell’essere. Da anni, mi dedico a questo compito, un impegno che abbraccio attraverso molteplici modalità: dalla cura di sé nel cambiamento personale, alla formazione professionale, fino alle docenze presso il Master Death Studies and The End of Life dell’Università di Padova.

