Il programma e la formazione Giovedì 20 45 a Cagliari | test per Bonaventura

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Sassuolo-Cagliari, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2023/2024. Scontro salvezza delicatissimo al Mapei Stadium: i neroverdi possono solo vincere per sperare di non retrocedere, i sardi invece con un successo certificheranno una nuova stagione nella massima Serie anche il prossimo anno.

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Milan-Cagliari, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Meazza ai rossoneri serve una vittoria per certificare anche la qualificazione alla Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, anche se questo finale di stagione è davvero deludente per la squadra di Pioli sempre più vicino all’addio, mentre i sardi si stanno giocando la salvezza e sono obbligati a far punti ovunque per non compromettere una classifica che al momento sorride alla formazione di Ranieri.

