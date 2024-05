Il prezzo del petrolio è in calo - Wti a 79,22 dollari

Prezzo dell'oro in lieve crescita questa mattina sui mercati delle materie prime: l'oro con consegna immediata (Gold spot ) passa di mano a 2.381 ,09 dollari con una crescita dello 0,18%. Il metallo prezioso con consegna giugno (Gold spot ) è scambiato a 2.385,540 dollari (invariato). quotidiano

Prezzo del petrolio in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a giugno è scambiato a 80,25 dollari al barile con un aumento dello 0,24% mentre il Brent con consegna a luglio passa di mano a 84,31 dollari al barile con una crescita dello 0,39%. quotidiano

Cresce ancora in prezzo dell'oro: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot ) passa di mano a 2.448 ,22 dollari l'oncia con un aumento dell'1,37%. L'oro con consegna a giugno (Comex) è scambiato a 2.452,10 dollari con una crescita dell'1,44%. quotidiano

