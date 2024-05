Il prezzo del gas apre in lieve rialzo a 31,82 euro

Avvio in lieve rialzo per le quotazioni del gas, con gli operatori che guardano alla situazione in Medio Oriente. Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano lo 0,2% a 31,82 euro al megawattora. quotidiano

Borse: Europa in ordine sparso, Milano (+0,5%) la migliore con le banche - Borse: Europa in ordine sparso, Milano (+0,5%) la migliore con le banche - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 mag - Si muovono in ordine sparso le Borse europee a meta' seduta, con il Ftse Mib di Milano che mette a segno un rialzo dello 0,54%% al traino delle banche. Piu ... borsa.corriere

Lieve ribasso per l'indice del settore chimico (-0,66%), seduta moderatamente negativa per SOL - lieve ribasso per l'indice del settore chimico (-0,66%), seduta moderatamente negativa per SOL - Il comparto chimico italiano si è mosso in territorio negativo. In moderato rialzo il settore Chimico europeo. Il FTSE Italia Chemicals ha terminato gli scambi a quota 32.668,6, con un decremento di.. teleborsa