Il Papa - ' da cattolici Cina importante contributo alla pace'

(Di martedì 21 maggio 2024) "Icinesi, in comunione con il Vescovo di Roma, camminano nel tempo presente. Nel contesto in cui vivono, testimoniano la propria fede anche con le opere di misericordia e carità, e nella loro testimonianza danno unreale all'armonia della convivenza sociale,edificazione della casa comune. Chi segue Gesù ama la, e si trova insieme a tutti quelli che operano per la, in un tempo in cui vediamo agire forze disumane che sembrano voler accelerare la fine del mondo". Lo affermaFrancesco nel videomessaggio inviato al Convegno internazionale "100 anni dal Concilium Sinense: tra storia e presente", organizzato dPontificia Università Urbaniana.

