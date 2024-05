Il neonato morto sulla nave da crociera sempre allattato dalla mamma e tenuto nell’armadietto per proteggerlo - secondo la difesa della donna accusata di omicidio

Neonato morto su nave, fermo in carcere per la madre e altre due donne - neonato morto su nave, fermo in carcere per la madre e altre due donne - Il bambino trovato morto sulla nave da crociera Silver Whisper era stato sempre allattato dalla madre e, benché venisse tenuto nascosto nella cabina ... si apprende dall'avvocato Di Meglio, ma quando ... ansa

Neonato morto sulla nave, dalla difesa: "Non è omicidio volontario ma negligenza" - neonato morto sulla nave, dalla difesa: "Non è omicidio volontario ma negligenza" - Tre donne sono nel carcere di Sollicciano di Firenze per la morte del neonato di tre giorni a bordo della nave da crociera Silver Whisper, avvenuta ... gonews

Le tracce, la gravidanza, il bebè in cabina. Cosa non torna sul neonato morto sulla nave da crociera - Le tracce, la gravidanza, il bebè in cabina. Cosa non torna sul neonato morto sulla nave da crociera - La madre del bimbo è stata fermata per omicidio volontario. Due colleghe della donna sono state fermate per omicidio in concorso. L'ipotesi del neonato chiuso nell'armadietto per attutire i vagiti ... ilgiornale