Il Napoli e il totoallenatore | Italiano…

(Di martedì 21 maggio 2024) Ile il: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino. “Porte aperte a tutti. Ma la fumata bianca di Italiano, la carta bianca al progetto, potrebbe ora fare la differenza nella scelta di De Laurentiis. Il tecnico viola sembra davvero quello in pole, avanti rispetto a Gasperini: ma il cerchio si stringe, anche se neppure De Laurentiis ha ancora la certezza di chi sarà il nuovo tecnico”., Gasperini sembra ora la seconda scelta “Gasperini ha chiesto (e ottenuto) tempo prima di iniziare a pensare al suo futuro lontano da Bergamo: avrà le idee chiare dopo la finale dell’Atalanta di Dublino di domani. Ma non è detto che poi possa essere lui il predestinato. Italiano si è da tempo detto pronto all’avventuragià da qualche settimana, non ...

Di seguito il commento sul Napoli di Emanuele Cammaroto tratto dal portale www. Napoli magazine.com. Incertezza e apprensione sul futuro del nuovo Napoli . Al tramonto di una stagione horror l’enigma sul nuovo tecnico tiene sulle spine il popolo azzurro che spinge per la nomination di Antonio Conte, boccia le alternative e non gradisce la pista che porta a Gian Piero Gasperini. terzotemponapoli

Rai – Clamorosa ipotesi per la panchina azzurra: si fa il nome di Claudio Ranieri! - Rai – Clamorosa ipotesi per la panchina azzurra: si fa il nome di Claudio Ranieri! - In casa napoli, come noto, da diverse settimane ci si trova alle prese col toto-allenatore in vista del prossimo anno. Ai nomi in lizza, si sarebbe aggiunto nelle ultime ore un profilo a sorpresa: que ... ilnapolionline

Continua il toto-allenatore per il Napoli: tutte le possibili scelte - Continua il toto-allenatore per il napoli: tutte le possibili scelte - Antonio Conte, Giampiero Gasperini, Stefano Pioli, ma anche altri. Questi sarebbero i nomi sull’agenda del patron Aurelio De Laurentiis per decidere il prossimo allenatore del napoli. Per il tecnico l ... agro24

Allegri pensa già al futuro: per i bookie in pole la pista araba, ma prendono quota le opzioni Milan e Napoli - Allegri pensa già al futuro: per i bookie in pole la pista araba, ma prendono quota le opzioni Milan e napoli - ROMA – Dopo tre anni è finito l’Allegri bis alla Juventus. Il tecnico toscano ha chiuso la sua seconda avventura in bianconero con la vittoria della Coppa Italia e guarda già al futuro. Secondo i bett ... pianetazzurro