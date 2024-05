(Di martedì 21 maggio 2024) Veneto, Lombardia e ora anche l’Emilia-Romagna. Ilcontinua a flagellare il. Allagamenti e smottamenti si sono registrati in alcune delle zone già duramente colpite dall’alluvione un anno fa. Un nubifragio intensissimo ha colpito la zona a confine fra Modenese e Bolognese: a Vignola, Savignano sul Panaro, Monteveglio, Bazzano le strade si sono trasformate in fiumi, e i corsi d’acqua si sono gonfiati a dismisura. Località come Formica, Vignola, Savignano hanno visto cadere in circa tre ore una quantità di pioggia fino a 175 mm al giorno. Colpite anche Marano, Monteveglio, Bazzano e Stiore di Valsamoggia, Spilamberto. In poche ore è caduta dal cielo una quantità di acqua equivalente della pioggia attesa in due mesi. Le conseguenze delNel Bolognese migliaia di persone sono senz’acqua ...

Un maggio che sempre novembre, nonostante tra meno di un mese inizierà l’estate astronomica. Il Solstizio quest’anno cadrà infatti il 20 giugno alle ore 22.50, ma il tempo al Centro-nord è assolutamente autunnale. Gli esperti di meteo.it confermano infatti la massima allerta ancora una volta per piogge e temporali, ma soprattutto per il rischio idraulico ed idrogeologico in quanto i terreni sono saturi e i fiumi di nuovo in piena. thesocialpost

Sono ore complicate per il maltempo . Una nuova perturbazione è arrivata in Italia abbattendosi principalmente sul Nord . Giuliacci in esclusiva: “L’estate è lontana”. Dopo un weekend non semplice dal punto di vista meteo, l’inizio della settimana si è confermato molto complicato. Nelle scorse ore una nuova perturbazione è arrivata nel nostro Paese provocando piogge soprattutto al Nord . notizie

Il maltempo non dà tregua al Nord Italia, ma per il governo il Green deal può aspettare - Il maltempo non dà tregua al nord Italia, ma per il governo il Green deal può aspettare - Veneto, Lombardia e ora anche l’Emilia-Romagna. Il maltempo continua a flagellare il nord Italia. Allagamenti e smottamenti si sono registrati in alcune delle zone già duramente colpite dall’alluvione ... lanotiziagiornale

Meteo – Finestra di maltempo no stop per alcune zone del Paese, con nuovi rovesci e temporali in arrivo: i dettagli - Meteo – Finestra di maltempo no stop per alcune zone del Paese, con nuovi rovesci e temporali in arrivo: i dettagli - Meteo - Fase di maltempo no stop in Italia, con piogge e temporali in ulteriore arrivo nei prossimi giorni, anche intensi: i dettagli ... centrometeoitaliano

Campagne del Varesotto nella morsa del maltempo: campi allagati e semine ritardate - Campagne del Varesotto nella morsa del maltempo: campi allagati e semine ritardate - Il monitoraggio di Coldiretti Varese sui dati dell’European Severe Weather Database (ESWD), mentre la regione continua a essere colpita da condizioni climatiche avverse: in Lombardia 70 eventi estremi ... laprovinciadivarese