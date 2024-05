Il lunghi funerali di Raisi e l’altra faccia dell’Iran che festeggia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Teheran, 21 maggio 2024 – Sono cominciate in Iran le commemorazioni funebri per dare l’ultimo saluto al presidente Ebrahim, al ministro degli Esteri, Hossein Amir-Abdollahian e agli altri 7 passeggeri dell’elicottero che domenica si è schiantato su un montagna al confine con l’Azerbaigian. Da Tabriz, dove sono state portate ieri le salme recuperate fra i rottami del velivolo, i feretri sono stati scortati in processione da migliaia di persone verso Qom, la seconda città più sacradopo Mashad. Gli iraniani hanno sventolato bandiere, mostrato ritratti del defunto, cercato di raggiungere le bare per toccarle. epa11357715 A handout photo made available by the Iranian Presidential Office shows Iranian mourners hold the coffin of late president Ebrahimduring a funeral procession in Tabriz, northwestern Iran, 21 ...