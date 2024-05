Il Gran Premio di Imola guardato dal terrazzo di una casa sul circuito | Offerti anche mille euro per salire

(Di martedì 21 maggio 2024) Immaginate di poter vedere ogni anno ildida una terrazza privata, lontano dalla calca dei tifosi. Questa è la storia di Denise Marcorella, 30 anni, che assapora le monoposto della F1 dall’appartamento della nonna Leonilde Ferri, affacciato sulle due curve di Rivazza in viale dei Colli. Una posizione invidiata da tanti appassionati “che ci hanno sempre chiesto di, offrendocicifre di“, come raccontato al Corriere di Bologna. “Il primoche ricordo nitidamente è la vittoria di Fernando Alonso nel 2005, quando Nando battagliò contro la Ferrari di Schumacher nel finale del GP, vincendo. Poi l’anno dopo Michael si prese la rivincita“, ha raccontato Marcorella. In quegli anni il GP di ...

Il circus della F1 in un nuovo paese? E’ possibile. La destinazione è asiatica, più precisamente la Thailandia , come viene riportato da diversi siti specializzati, dopo l’incontro fra il primo ministro thailandese Srettha Thavisin e il CEO di Liberty Media Stefano Domenicali. L’obiettivo del politico è quello di portare a Bangkok la F1 nel 2027 o, al più tardi, nel 2028: “In linea con l’intenzione del governo thailandese – ha dichiarato Thavisin – di portare le corse di F1 in Thailandia nel prossimo futuro, ho visitato l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari e ho avuto una discussione con i dirigenti del Gruppo Formula Uno. oasport

PERUGIA – Università e motori vanno di pari passo. Un’esperienza unica ed esaltante per sei ragazzi ormai prossimi alla laurea in design presso l’Università degli Studi di Perugia. Leone Fondacci, Alice Ricci Vitiani, Lisa Bizzarri, Adem Igli, Nicola Ferrazzo e Davide Lupini hanno infatti avuto l’opportunità di prendere parte sia alla progettazione che all’assemblaggio dei trofei che Stefano Zuech e Federico Fondacci di Bartoccini Premiazioni Perugia hanno fornito al Gran premio di Imola . lanazione

Norris è fiducioso che la McLaren possa sfidare la Red Bull: "Sulla strada giusta". - Norris è fiducioso che la McLaren possa sfidare la Red Bull: "Sulla strada giusta". - Lando Norris è stato vicinissimo a conquistare la sua seconda vittoria in F1 nel gran premio dell'Emilia Romagna a Imola domenica scorsa. La carica tardiva del giovane britannico non è stata sufficien ... msn

MotoGP | Tegola Yamaha: Crutchlow ko per infortunio, niente Mugello - MotoGP | Tegola Yamaha: Crutchlow ko per infortunio, niente Mugello - Cal Crutchlow non potrà prendere parte al gran premio d’Italia, in programma il primo fine settimana di giugno. Meno di un mese fa, la Casa di Iwata aveva annunciato che il tester britannico avrebbe ... it.motorsport