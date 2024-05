Il Governo prepara una raffica di decreti elettorali

(Di martedì 21 maggio 2024) Era il maggio dello scorso anno quando ai presidenti di Camera e Senato il presidente della Repubblica affidò un messaggio diretto a tutto ilMeloni. Sergio Mattarella in quell’occasione – e lo aveva fatto anche con gli esecutivi precedenti – puntò il dito contro l’abuso dilegge, anche quando non se ne intravedano i motivi di urgenza, e contro i provvedimenti omnibus in cui vengono infilate dentro norme disomogenee ed estranee tra loro. Questa malsana moda è particolarmente in voga nell’attualee rischia di acutizzarsi in queste poche settimane che ci separano dalle elezioni europee di giugno. Il motivo è facilmente intuibile. Le destre sperano di portare a casa provvedimenti che consentano loro di racimolare qualche voto in più, elargendo mance soprattutto al loro elettorato di riferimento. Le destre puntano a ...

