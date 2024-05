Cambia la posizione del Regno Unito in merito alla partecipazione di russi e bielo russi alle Olimpiadi di Parigi . Per la prima volta il Governo britannico si è dichiarato favorevole , a patto che gli atleti gareggino come neutrali e sotto le rispettive bandiere nazionali. Oggi Londra ha scritto al Comitato Internazionale Olimpico e al Comitato Paralimpico Internazionale per esprimere il proprio sostegno alla riammissione dei suddetti atleti, dopo che dal febbraio 2022 si era invece schierata contro. sportface

Il governo britannico si scusa per lo scandalo del sangue infetto - Il governo britannico si scusa per lo scandalo del sangue infetto - Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha presentato il 20 maggio le scuse ufficiali del governo per lo scandalo del sangue infetto nel Regno Unito tra gli anni settanta e gli anni novanta, che ha c ... internazionale

Swisscom, c'è il via libera del governo italiano per l'acquisizione di Vodafone - Swisscom, c'è il via libera del governo italiano per l'acquisizione di Vodafone - La presidenza del consiglio dei ministri ha indicato che «l'operazione notificata non determina una minaccia di grave pregiudizio agli interessi nazionali e che, pertanto, non sussistono i presupposti ... cdt.ch

A Milano il monumento (temporaneo) dedicato ad Assange - A Milano il monumento (temporaneo) dedicato ad Assange - Gli attivisti si sono riuniti lunedì 20 maggio in attesa della prima sentenza nell'ambito del processo inglese a carico del fondatore di Wikileaks ... milanotoday