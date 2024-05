Il giovane rapper Rylo Huncho si spara accidentalmente durante un video su Instagram

(Di martedì 21 maggio 2024) Un adolescente in Virginia, il diciassettenne Raleigh Freeman III, conosciuto come, è morto dopo essersito alla testa mentre filmava unin diretta sula trasmissione,mostrava una pistola con un laser incorporato, simulando atti di violenza e pronunciando frasi provocatorie.

Rylo Huncho muore in diretta Instagram: ecco cosa è successo - rylo huncho muore in diretta Instagram: ecco cosa è successo - Il rapper rylo huncho è morto mentre era in diretta con i suoi follower: ad un certo punto si è puntato una pistola alla testa. rylo huncho, un giovane talento emergente nel panorama rap, ha ... notiziemusica

Tragedia in diretta Instagram: il giovane rapper Rylo Huncho muore in circostanze scioccanti - Tragedia in diretta Instagram: il giovane rapper rylo huncho muore in circostanze scioccanti - Contesto: In questo articolo, esploreremo la tragica morte del giovane rapper rylo huncho, avvenuta durante una diretta Instagram con i suoi follower. occhioche

Silahini kafasina dogrulttu ama ates açildi: rapçi Rylo Huncho öldü - Silahini kafasina dogrulttu ama ates açildi: rapçi rylo huncho öldü - rylo huncho, rapper 17enne, si stava filmando mentre teneva una pistola in mano. Il giovane si riprendeva mentre ballava e cantava, ma ad un cero punto il filmato si interrompe bruscamente: il 17enne ... notizie