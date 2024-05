Il gender reveal di Selvaggia Roma e Luca Teti - la gioia dopo la perdita di Mia

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di martedì 21 maggio 2024)e il compagno, il calciatore, hanno annunciato da poco la gravidanza di lei; una grandeil dolore per ladi Mia, nel settembre del 2022, la figlia che la coppia aspettava e che purtroppo è morta nel corso della gravidanza per le complicazioni dovute dal citomegalovirus. Newsincintal'aborto: "Un sogno che è diventato realtà" "Un anno e mezzo fa purtroppo per colpa di un brutto virus, perdemmo la nostra piccola Mia. A distanza di un anno e mezzo con grande felicità vi r... L’influencer e il compagno hanno organizzato una festa per l’ormai tradizionale, che ha rivelato, ancora una volta, una femminuccia, di cuiha già svelato anche il nome: si chiamerà infatti Luce.