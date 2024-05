Personaggi tv. Funerali Franco Di Mare , la figlia Stella in lacrime . Franco Di Mare è scomparso a Roma il 17 Maggio 2024 ed è stato un giornalista, conduttore televisivo, scrittore e dirigente pubblico italiano. Di Mare è morto a causa di un tumore molto cattivo, il mesotelioma, che si prende respirando le particelle di amianto. Oggi, 20 Maggio 2024, si sono tenuti i suoi Funerali , durante i quali sua figlia Stella è scoppiata in lacrime . tvzap

La basilica di Santa Maria in Montesanto trabocca di gente, che aspetta fuori in piazza del Popolo per rendere omaggio a Franco Di Mare , storico inviato e giornalista Rai morto per un mesotelioma 68 anni. Durante il funerale di questo pomeriggio, lunedì 20 maggio, nella “chiesa degli artisti” di Roma, ha preso la parola anche Stella Di Mare , figlia adottiva dell’ex dirigente della tv pubblica, che ha rivolto un ultimo messaggio al padre sottolineando il legame che li univa. open.online

L'addio a Franco Di Mare, folla per il funerale. La figlia Stella: "Con te Dna emotivo" - L'addio a Franco Di mare, folla per il funerale. La figlia stella: "Con te Dna emotivo" - Le lacrime della moglie Giulia: "Sei stato un compagno come si leggono nei libri, spero di averti reso felice". A Roma tanta gente comune commossa a piazza del Popolo, i vertici Rai e Vespa, Giorgino, ... rainews