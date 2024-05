Il discorso della moglie di Franco Di Mare fa commuovere tutti | ecco cosa ha detto ai funerali

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 21 maggio 2024) Una chiesa gremita ha accoltoDiper l’ultimo saluto a lui dedicato. La cerimonia si è svolta nella Chiesa degli Artisti di Roma, dove è stata celebrata la sua professionalità e l’impegno costante nel suo lavoro. Durante l’omelia, don Walter Insero ha tracciato un commovente ritratto del giornalista: «Lo ricorderemo come un grande amico, che amava la cucina e cucinare, e lo sapeva fare come un vero chef. Ricorderemo il suo amore per la tavola, simbolo del suo desiderio di stare insieme alle persone.era un uomo capace di andare controcorrente, dotato di una forte personalità ironica con cui ha scherzato anche nei momenti più serimalattia. Ha sempre avuto una battuta pronta, sdrammatizzando, cercando di portare leggerezza per non gravare sugli altri e mostrando la sua gentilezza d’animo». Le ...