Il confronto Elly-Giorgia? Dava fastidio solo alla legge

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 21 maggio 2024) Per il mancatoconSchlein su Rai1 “mi dispiace molto perché secondo me è un’occasione persa, molti mi hanno chiesto chi te lo fa fare? Soprattuto se sei in vantaggio, secondo me ilè sempre bello, aiuta cittadini a capire cosa sta accadendo”. Ha detto così la premierMeloni ospite di Mattino Cinque, su Canale 5. Il, ha detto Meloni, in tv con Schlein “sarebbe stato un modo per capire bene cosa cambia se vince un modello o se vince l’altro, dopodiché ha datoa qualcuno, ne prendo atto, lo faremo in altri modi”, ha detto ancora. A chiil? Glielo diciamo noi:. A chiil ...