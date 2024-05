Il compleanno di Nina Speranza | Luca Argentero e Cristina Marino organizzano la festa a tema unicorni

(Di martedì 21 maggio 2024) Per ildi, che ha compiuto 4 anni, i genitorile hanno regalato una festicciola coloratissima.

Buon compleanno Tonina Torrielli , Pietro Ichino , Luiz Felipe, Alice Monni, Giulia Bongiorno, Lea Pericoli, Fausto Bertinotti, Sergio Carpanesi, Claudio Petruccioli, Fanny Ardant, Ilaria Borletti Buitoni, Matthew Modine, Cinzia de Carolis, Giuseppe Galderisi, Mario Cipollini, Andrea Colletti, Alex Meret… Oggi 22 marzo compiono gli anni: Luiz Felipe Ramos Marchi, calciatore; Alice Monni, giornalista; Hanna Kugler Weiss, scrittrice; Tonina Torrielli , cantante; Lea Pericoli, ex tennista, giornalista, conduttrice tv; Marina Piperno, produttrice cinema; Sergio Carpanesi, ex calciatore Roma, allenatore; Armin Hary, ex atleta; Vincenzo Pietrini, politico; Anna Maria Carpi, scrittrice, traduttrice, docente; Fausto Bertinotti, politico, sindacalista; Edda Montanari, cantante; Margherita Oggero, scrittrice; Galeazzo Bello, ex calciatore Reggina; Claudio Petruccioli, politico, giornalista. romadailynews

Nonostante la barba pepe/sale, sembra ancora un ragazzino, come quando ha aperto la Madonnina del Pescatore, quarant'anni fa. Moreno Cedroni : cosa ricorda di quel 1984? «Non avevo la... corriereadriatico

Luca Argentero e Cristina Marino festeggiano i 4 anni della figlia Nina Speranza a Milano - Luca Argentero e Cristina Marino festeggiano i 4 anni della figlia nina Speranza a Milano - Luca Argentero e Cristina Marino festeggiano i 4 anni della figlia nina Speranza a Milano: party a tema unicorni ... gossip

Luca Argentero, festa di compleanno a tema unicorni per i 4 anni della figlia: «Auguri amore nostro» - Luca Argentero, festa di compleanno a tema unicorni per i 4 anni della figlia: «Auguri amore nostro» - Luca Argentero e Cristina Marino al settimo cielo. La coppia ha festeggiato ieri, 20 maggio, il quarto compleanno della figlia maggiore nina Speranza e per l'occasione, la piccola ha ... leggo

Luca Argentero e Cristina Marino organizzano una super festa a tema per i 4 anni della figlia Nina: foto - Luca Argentero e Cristina Marino organizzano una super festa a tema per i 4 anni della figlia nina: foto - Luca Argentero e Cristina Marino organizzano una super festa a tema per i 4 anni della figlia nina: foto del party ... gossip