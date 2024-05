Il Catania continua a sognare | secondo turno della fase nazionale playoff

(Di martedì 21 maggio 2024) L’Ufficio Stampa delFC, ci comunica che, al termineseduta di rifinitura, l’allenatore delMichele Zeoli ha convocato ventitré calciatori in vistasfida all’Avellino, in programma stasera, con inizio alle ore 20.30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per l’andata deldel campionato Serie C NOW 2023/2024. Tra gli indisponibili Curado, alle prese con i postumi di una contusione. Questi gli atleti a disposizione: 3 Haveri 5 Rapisarda 6 Ndoj 7 Tello 8 Sturaro 9 Costantino 10 Di Carmine 13 Bouah 14 Kontek 16 Quaini 22 Furlan 23 Welbeck 27 Castellini 28 Celli 30 Cicerelli 31 Chiarella 32 Chiricò 33 Zammarini 35 Donato 46 Monaco 77 Marsura 90 ...

Taormina, vicinanza e solidarietà al Ccpm: professionista dona due apparecchiature - Taormina, vicinanza e solidarietà al Ccpm: professionista dona due apparecchiature - Iannace, Agati, Passè e Guccione alla consegna delle apparecchiature ... sikilynews

Progressioni verticali, illegittimo il criterio della maggiore anzianità anagrafica in caso di ex aequo - Progressioni verticali, illegittimo il criterio della maggiore anzianità anagrafica in caso di ex aequo - La disciplina delle progressioni tra le aree (contenuta nel riformato articolo 52, comma 1-bis, del Dlgs 165/2001) è ispirata al criterio della valorizzazione del merito dei dipendenti ... ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore

Catania-Avellino dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita - catania-Avellino dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita - catania – Avellino è uno dei quattro abbinamenti del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Il match tra siciliani e irpini si disputa oggi alle ore 20.30 al Massimino (ritorno ... fanpage