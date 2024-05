Il bar specialty nascosto in una stradina di Napoli dove il tempo si allarga

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 21 maggio 2024) La passeggiata Colonna è una bellapedonale nel cuore del quartiere di Chiaia, con negozi e deliziose botteghe artigianali. Scendendo i gradini si arriva dritti al Blue Turtle, un bardavvero unico nel suo genere, creato nel marzo 2023 dall’estro di Carlo Manna, grafico che dopo una tesi sul design del caffè si è innamorato del settore e ha scoperto la bellezza dei caffè. Blue Turtle: caffèe vinili aNapoletano doc, dopo essersi formato a Milano è tornato nella sua città per aprire un bar, non prima di aver seguito dei corsi di specializzazione a Verona, alla Coffee Training Academy insieme a Davide Cobelli. Si definisce un «musicista mancato» ma in realtà Carlo è creativo pieno di passioni: quella per l’oro nero e per la musica ha deciso di coniugarle ...