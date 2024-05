Il 20 giugno torna a Milano Influence Day - l’evento dedicato alla influence economy

Roma, 22 aprile 2024 – Addio a Eva Evans, l’influencer della Grande Mela aveva 29 anni. Conosciuta per i suoi video alla scoperta di New York City e per la serie su Prime Video ‘Club Rat’ di cui era protagonista e raccontava la storia di una ragazza-influencer nella città che non dorme mai. L’annuncio della morte improvvisa è stato dato dalla sorella di Evans.

