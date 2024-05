Ieri in Campania | Terremoto Campi Flegrei - cittadini in strada Il più forte da 40 anni

(Di martedì 21 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, lunedì 20 maggio 2024. Avellino – Momenti di apprensione in pieno centro di Avellino. Nella tarda mattinata, una densa nuvola di fumo si è sprigionato dai locali sotterranei a servizio di condomini ed esercizi commerciali su Corso Vittorio Emanuele. (LEGGI QUI) Benevento – “L’accordo di programma sottoscritto fra il Sindaco del Comune di Benevento e la società Antum Immobiliare spa, per la realizzazione di un impianto sportivo con Campo da Golf non risponde a pieno allo schema dell’Accordo votato dal Consiglio comunale il 28 aprile del 2023.” – A farlo notare, Francesco Farese, consigliere comunale d’opposizione – firmatario, insieme a Marcello Palladino, dei due emendamenti approvati dall’aula e poi esclusi. (LEGGI QUI) Caserta – I tre giovani morti nello scontro di Villa Literno, ...

Il problema della Carenza di personale nella sanità pubblica “è pronto ad esplodere come una bomba a orologeria nei mesi estivi. Tra le regioni più in difficoltà, al primo posto ci sono Lombardia e Campania . Nelle regioni più interessate dal fenomeno si viaggerà con un media di 12-13 pazienti in gestione per ogni infermiere. Una media che va ben oltre quella che può essere definita come una sanità di qualità. ildenaro

Avellino – Tragedia per la comunità di Aiello del Sabato. Nella mattinata un uomo di 47 anni , Daniele Biondi, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Immediato l'arrivo dei soccorsi che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. (LEGGI QUI) Benevento – Le reti di Ciciretti e Perling Ieri regalano al Benevento (2-1) il passaggio ai quarti di finale dei play off. anteprima24

Avellino – Folla delle grandi occasioni alla cerimonia di Chiusura dell'Anno Giubilare Verginiano indetto in occasione del IX Centenario della Fondazione di Montevergine, iniziato lo scorso 28 maggio 2023. (LEGGI QUI) Benevento – Disordini sono scoppiati, nella mattinata di oggi, nella casa circondariale di Capodimonte. anteprima24

Terremoto, evacuate 35 famiglie a Pozzuoli. Oggi scuole chiuse - Terremoto, evacuate 35 famiglie a Pozzuoli. Oggi scuole chiuse - ROMA - A seguito delle verifiche dei Vigili del fuoco dopo le scosse di ieri sera sono stati sgomberati in via precauzionale tre edifici nel comune di Pozzuoli. Evacuati 35 nuclei familiari. Sono in ... notizie.tiscali

Fp Cgil Penitenziaria, due microtelefoni in carcere a Salerno - Fp Cgil Penitenziaria, due microtelefoni in carcere a Salerno - "Durante un'attività di controllo e monitoraggio posta in essere dalla Polizia Penitenziaria del carcere di Salerno nei confronti di alcuni detenuti, l'altro ieri mattina sono stati trovati e sequestr ... ansa

Campania, liste d’attesa infinite e qui si vive meno - campania, liste d’attesa infinite e qui si vive meno - Gli ospedali chiusi, come riportato ieri da Repubblica, solo a Napoli sono 5, ma le conseguenze ce le restituiscono ben altri numeri. A partire della vita media: in Italia nel 2023 era per i maschi 81 ... napoli.repubblica