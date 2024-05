Ida Platano sfogo dopo Uomini e Donne | parole inattesa verso i corteggiatori

(Di martedì 21 maggio 2024) In queste ore, Idaha pubblicato un post sul suo profilo Instagram nel quale ha scritto delle cose molto importanti e toccanti sul suo percorso a. Venerdì prossimo andrà in onda l'ultima puntata di questa movimentata stagione, mentre le registrazioni sono terminate già da un po' di tempo. Ad ogni modo, in data odierna, Ida ha voluto ripercorrere le tappe di quella che è stata questa nuova avventura vissuta all'interno del dating show di Maria De Filippi. La donna ha detto delle cose molto belle nei riguardi dello staff, tuttavia, ha scritto anche delleinattese, specie nel momento in cui si è rivolta ai suoi ex. Lodi Ida: il suo percorso e ...

come mostrato nella puntata di Uomini e Donne andata in onda lo scorso 14 maggio, Ida Platano ha deciso di abbandonare il trono. La scelta dell’ex protagonista del Trono Over del dating show è maturata a seguito delle vicende che hanno coinvolto i suoi corteggiatori Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Nello specifico, il primo è stato eliminato da Ida dopo che l’ormai ex tronista aveva scoperto di un suo presunto flirt con una ragazza bionda. isaechia

Pierpaolo Siano , ex corteggiatore di Ida Platano a Uomini e Donne , ha parlato dei motivi che lo hanno spinto a lasciare il dating show di Maria De Filippi subito prima che l’ex tronista annunciasse di voler lasciare il trono. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni per CasaLollo, l’imprenditore di Avellino ha innanzitutto chiarito il senso della frase pronunciata in puntata che ha suscitato l’indignazione dei presenti. isaechia

Post al miele di Ida Platano per salutare U&D: in cambio risposte gelide - Post al miele di Ida platano per salutare U&D: in cambio risposte gelide - Ida platano sui social scrive un post al miele dopo il suo addio a uomini e Donne ma le risposte che riceve non sono quelle che si aspettava ... ultimenotizieflash

Ida Platano dopo UeD, silenzio rotto: la rivelazione è inaspettata - Ida platano dopo UeD, silenzio rotto: la rivelazione è inaspettata - L'ormai ex tronista si lascia andare a un lungo messaggio, rompendo così il silenzio dopo il mancato lieto fine del suo Trono ... gossipetv

Ida Platano dopo aver abbandonato Uomini e Donne: “Purtroppo questo viaggio non è terminato come l’avevo immaginato ma…” - Ida platano dopo aver abbandonato uomini e Donne: “Purtroppo questo viaggio non è terminato come l’avevo immaginato ma…” - Come mostrato nella puntata di uomini e Donne andata in onda lo scorso 14 maggio, Ida platano ha deciso di abbandonare il trono. isaechia