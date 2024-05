I suoi organi salveranno altre vite | la terribile fine di Gabriele travolto da una balla di fieno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 21 maggio 2024) Dopo cinque giorni di agonia, durante i quali non aveva mai ripreso conoscenza, sono state staccate le spine che tenevano in vitaTurrina. 52 anni ancora da compiere, sposato e con due figlie, martedì scorso era rimasto coinvolto in un grave incidente mentre lavorava nel fienile dell’azienda agricola di famiglia, in località Gallinelle a Valeggio sul Mincio. Isono stati donati: “Salverà 6-7, mi dicono”, racconta la moglie Nada Mainenti, 48 anni, che ora dovrà crescere le due figlie di 15 e 17 anni, e ieri mattina si è stretta alla suocera, Angelina Turrina, 92 anni, che non sa capacitarsi di quanto è successo e non vede più un motivo per andare avanti. L’incidente martedì a Valeggio sul Mincio quando l’uomo è stato subito soccorso dai presenti e portato in ospedale. Fino all’ultimo si è ...