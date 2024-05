I sorteggi del Montagna Baiso e Felina insieme

(Di martedì 21 maggio 2024) In un clima più novembrino che primaverile, si è alzato il sipario colo dei gironi del 72° Torneo dellanella cornice del ristorante Onda della Pietra. Novità nel segno della continuità per la formula che prevede 2 gironi da 4 squadre e uno da 6: ammesse ai quarti le prime 2 e le prime 3 dell’ultimo girone, mentre l’ottava ammessa sarà definita da un inedito spareggio in campo neutro fra la quarta del girone C la miglior terza dei primi due raggruppamenti. Bocciata, invece, la proposta di dividere le quattordici squadre in due gironi da sette, avanzata da qualche società nelle riunioni preliminari. Il direttore tecnico Giovanni Codazzi ha stabilito che i quarti di finale dei Dilettanti si giocheranno in quattro serate diverse (12-13-14-15 luglio) in campi neutri già stabiliti con scelta su Gatta, Roteglia, Vetto e Albinea, mentre ...

