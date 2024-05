I soci in coro | Lecce - dopo la seconda salvezza ora scriviamo la storia

"Oggi presentiamo un punto di partenza restando all’ascolto delle esigenze dei cittadini. Non ci sono slogan, rappresentiamo il cambio di passo partendo da proposte concrete e fattibili. Poi come dico sempre: tutto è perfettibile". Gianni Cenni, candidato a sindaco per il centrodestra sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Partito Liberale Italiano, Udc, Noi Moderati Silli con Prato e lista civica Gianni Cenni sindaco, presenta il programma: 64 pagine con in testa sicurezza, degrado e sanità.

lanazione