I segreti di Roma svelati da Azzykky

(Di martedì 21 maggio 2024) Chi erano Tizio, Caio e Sempronio? Perchè Nerone NON ha bruciato? Quando è crollato il Colosseo? Qualinascondono le Chiese di? E i sotterranei? Perchè si dice “fare il giro di Peppe“? Si chiama Gian Marco D’Eusebi ma in tutta, e anche oltre, è conosciuto con lo pseudonimo di. “Mio fratello piccolo non riusciva a pronunciare bene il mio nome – mi spiega, sorridendo, mentre parliamo al telefono – e il mio nome ha subito una serie di trasformazioni fino ad arrivare ad. Mi piaceva e l’ho tenuto “. Gian Marco e la città disono una cosa sola. In poco tempo infatti, è riuscito a diventare tra i divulgatori dellanità più seguiti. Il suo canale Instagram ha più di 200mila follower e i suoi video sulle curiosità di(e di tanto altro), sono diventati virali.