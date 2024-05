I rimpianti della Varesina Abbiamo avuto una bella occasione - onore ai vincitori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Il sogno di vincere i playoff di girone portando la partita ai supplementari è svanito a due minuti dalla finegara. Pur sconfitta per 0-1 dal Desenzano nell’atto finalestagione, lapuò però essere soddisfatta. La pattuglia di mister Marco Spilli, infatti, non si era mai goduta il campionato dalla veduta aereazona playoff. E, per una squadra che non ha neppure quindici anni di vita nella sua storia, il gaudemus diventa quindi un imperativo categorico. Spilli parte dal contingentepartita di Desenzano per poi estendere il campo visivo all’intera stagione: "Intanto dobbiamo dire di avere perso solo all’ultimo minuto – spiega – avremmo voluto portare la partita ai supplementari ma non ci siamo riusciti,una ...