I pre-convocati dell’Inghilterra per gli Europei 2024 | fuori Rashford - Bellingham è la certezza

La Slovenia ha reso noto l`elenco dei pre-convocati per la spedizione a Euro 2024 in Germania: questa la lista dei nomi scelti dal ct Kek. #EURO2024 #Src... calciomercato

2024-05-20 12:40:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Il ct della Croazia Zlatko Dalic ha comunicato la lista dei pre-convocati per i prossimi Europei, che prendono il via il 14 giugno. Guidati ancora una volta dallo storico capitano Luka Modric, i vice-campioni del mondo del 2018 e terzi nell’ultimo Mondiale, puntano nuovamente su altri grandi “vecchi” come Domagoj Vida nel reparto difensivo e gli ex Inter Ivan Perisic e Marcelo Brozovic a centrocampo.

justcalcio