I pediatri sono sempre meno e non si sa se verranno sostituti | l’allarme di Fondazione GIMBE

Firenze, 26 marzo 2024 – Mukki - Centrale del latte d'Italia, in occasione del suo 70esimo compleanno, conferma tutto il suo impegno a favore dei bambini con una donazione di 100.000 euro alla Fondazione dell'ospedale pediatrico Meyer, impegnata da sempre nel sostegno ai progetti di cura e accoglienza per i bambini e le loro famiglie in ospedale. Quello di Mukki, spiega una nota, è un percorso nato nel 1954 dalla volontà dell'allora sindaco di Firenze Giorgio La Pira che desiderava «un bicchiere di latte fresco di qualità, ogni giorno, nelle mani di ogni bambino».

lanazione