I paesi colpiti firmano per lo stato di calamità

(Di martedì 21 maggio 2024) "Danni da alluvione enormi in tutta la zona", in Regione una nuova richiesta di riconoscimento didi, firmata, stavolta, da 22 Comuni dell’Adda Martesana. Una prima istanza era stata formalizzata da Bellinzago Lombardo, Gessate, Masate e Cambiago, i centri maggiormente. Quella “estesa”, promotore e primo firmatario il sindaco di Liscate Lorenzo Fucci, è siglata, oltre che dai centri citati, anche da quasi tutti i primi cittadini dei Comuni d’area, da Gorgonzola a Pioltello, da Trezzo sull’Adda a Cassina de’ Pecchi, da Bussero a Cernusco sul Naviglio. La stima dei danni sui quattro Comuni epicentro ammonta, ad oggi, a venti milioni di euro. Ancora incalcolata la cifra su area allargata. In ogni municipio si raccolgono le segnalazioni dei cittadini danneggiati. "Con la presente - così la lettera - siamo a ...

Ok al decreto che riconosce lo stato di calamità in Puglia per gli attacchi di Peronospora sui vigneti e assegna provvidenze alle aziende agricole, con il 2023 che è stato un anno da... quotidianodipuglia

Il presidente dello Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ha proclama to il 3 aprile lo stato di calamità nazionale a causa di un grave episodio di siccità , alimentato dal fenomeno climatico del Niño, che minaccia milioni di persone. Leggi internazionale

Il Sud del Brasile è deva stato da tre giorni da fenomeni atmosferici molto violenti. Descritto come una “zona di guerra”, Porto Alegre è sommersa dall’acqua. Sono almeno 78 i morti e almeno 105 i dispersi. Confermato ed esteso lo stato di calamità , con intere citta allagate e migliaia di persone isolate. Piogge torrenziali continuano ad abbattersi su Rio Grande do Sul. thesocialpost

Sciopero nazionale dei taxi dalle 8 alle 22 'contro la deregolamentazione del settore' - ... in situazioni di emergenza o per calamità naturali i prezzi, come abbiamo visto, sono lievitati ... Ma alcuni incontri al Mise, dove è stato ricevuto il vice presidente di Uber Tony West, e alcune ...

