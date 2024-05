Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di martedì 21 maggio 2024) Si è tenuto sabato pomeriggio a Tunisi, presso la Casagioventù Bab Laasaal, un incontro dedicato aiemersi di recente a livello globale in occasionefine del mese del Patrimonio in Tunisia. All’incontro, sotto il patrocinio del ministero Affari culturali, sono intervenuti giornalisti, accademici e professori universitari tra cuiBen, Mohamed Dhouib, Fehmi Romdhani, Nour al Houda Badis, Abdeslam Hidouri e Nesrine Hachana. Il giornalistaBenha spiegato che come è avvenuto per il generale vietnamita Giap nel 1968 dopo l’offensiva del Tet, la guerra può essere persa tatticamente ma vinta allo stesso tempo strategicamente. Secondo l’editorialista tunisino, “nonostante le vittorie sul terreno da parte di, e l’enorme numero di morti nella striscia di Gaza, i palestinesi stanno guadagnando la loro causa e ciò è dimostrato dal fatto cheteme il movimento studentesco americano e europeo”.