I movimenti studenteschi in sostegno della Palestina preoccupano Israele - Soufiane Ben Farhat | gli studenti di oggi saranno i decisori del futuro

(Di martedì 21 maggio 2024) Si è tenuto sabato pomeriggio a Tunisi, presso la Casagioventù Bab Laasaal, un incontro dedicato aiemersi di recente a livello globale in occasionefine del mese del Patrimonio in Tunisia. All’incontro, sotto il patrocinio del ministero Affari culturali, sono intervenuti giornalisti, accademici e professori universitari tra cuiBen, Mohamed Dhouib, Fehmi Romdhani, Nour al Houda Badis, Abdeslam Hidouri e Nesrine Hachana. Il giornalistaBenha spiegato che come è avvenuto per il generale vietnamita Giap nel 1968 dopo l’offensiva del Tet, la guerra può essere persa tatticamente ma vinta allo stesso tempo strategicamente. Secondo l’editorialista tunisino, “nonostante le vittorie sul terreno da parte di, e l’enorme numero di morti nella striscia di Gaza, i palestinesi stanno guadagnando la loro causa e ciò è dimostrato dal fatto cheteme il movimento studentesco americano e europeo”.

Sono al momento 38 i campus universitari statunitensi in cui sono in corso mobilitazioni degli studenti a sostegno della Palestina e contro la guerra a Gaza condotta da Israele. Gli atenei sono alle prese con una complessa gestione della situazione, chi privilegia il bastone, chi prova con la carota. ilfattoquotidiano

Si è tenuto sabato pomeriggio a Tunisi, presso la Casa della gioventù Bab Laasaal, un incontro dedicato ai movimenti studenteschi a sostegno della Palestina emersi di recente a livello globale in occasione della fine del mese del Patrimonio in Tunisia. api.follow

Ravenna in Comune: “In marcia con l’intifada studentesca” - Ravenna in Comune: “In marcia con l’intifada studentesca” - “Domani, sabato 25 maggio, nel pomeriggio, si svolgerà a Ravenna un corteo, con raduno in piazzetta Gandhi alle 16.30 (presso Porta Adriana su via Cavour), che raggiungerà la Darsena dove si terrà una ... ravennawebtv

Strage di Capaci, 32 anni dopo. La sorella di Falcone: «Lo Stato non c’entra» - Strage di Capaci, 32 anni dopo. La sorella di Falcone: «Lo Stato non c’entra» - «Le idee restano». Non solo quelle più giuste però, quelle «tensioni morali» di cui parlava Giovanni Falcone. Ma pure quelle che giuste lo sono ... ilmessaggero

La conta dei danni dell'Intifada studentesca. A Padova l'ateneo pronto a fare causa per 100mila euro - La conta dei danni dell'Intifada studentesca. A Padova l'ateneo pronto a fare causa per 100mila euro - L'università padovana ha stimato che nella settimana in cui è stata sotto occupazione ci sarebbero stati danni per oltre 100mila euro. Anche gli altri rettori iniziano ad attrezzarsi contro i pro Pal ... ilfoglio