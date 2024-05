I movimenti studenteschi in sostegno della Palestina preoccupano Israele - Soufiane Ben Farhat | gli studenti di oggi saranno i decisori del futuro

(Di martedì 21 maggio 2024) Si è tenuto sabato pomeriggio a Tunisi, presso la Casagioventù Bab Laasaal, un incontro dedicato aiemersi di recente a livello globale in occasionefine del mese del Patrimonio in Tunisia. All’incontro, sotto il patrocinio del ministero Affari culturali, sono intervenuti giornalisti, accademici e professori universitari tra cuiBen, Mohamed Dhouib, Fehmi Romdhani, Nour al Houda Badis, Abdeslam Hidouri e Nesrine Hachana. Il giornalistaBenha spiegato che come è avvenuto per il generale vietnamita Giap nel 1968 dopo l’offensiva del Tet, la guerra può essere persa tatticamente ma vinta allo stesso tempo strategicamente. Secondo l’editorialista tunisino, “nonostante le vittorie sul terreno da parte di, e l’enorme numero di morti nella striscia di Gaza, i palestinesi stanno guadagnando la loro causa e ciò è dimostrato dal fatto cheteme il movimento studentesco americano e europeo”.

Si è tenuto sabato pomeriggio a Tunisi, presso la Casa della gioventù Bab Laasaal, un incontro dedicato ai movimenti studenteschi a sostegno della Palestina emersi di recente a livello globale in occasione della fine del mese del Patrimonio in Tunisia. api.follow

Si è tenuto sabato pomeriggio a Tunisi, presso la Casa della gioventù Bab Laasaal, un incontro dedicato ai movimenti studenteschi a sostegno della Palestina emersi di recente a livello globale in occasione della fine del mese del Patrimonio in Tunisia. strumentipolitici

Si è tenuto sabato pomeriggio a Tunisi, presso la Casa della gioventù Bab Laasaal, un incontro dedicato ai movimenti studenteschi a sostegno della Palestina emersi di recente a livello globale in occasione della fine del mese del Patrimonio in Tunisia. api.follow

L’Intifada studentesca se ne va dal rettorato dell’Università di Torino, rimangono le tende a Palazzo Nuovo, al Poli e a Fisica - L’Intifada studentesca se ne va dal rettorato dell’Università di Torino, rimangono le tende a Palazzo Nuovo, al Poli e a Fisica - TORINO - Gli studenti del movimento "Intifada studentesca" hanno tolto le tende dal Rettorato dell'Università di Torino, dopo 3 giorni di occupazione. La ... quotidianopiemontese

Occupazione pro Gaza a Torino, il dipartimento di matematica cerca la mediazione: bandiera palestinese con quella della pace - Occupazione pro Gaza a Torino, il dipartimento di matematica cerca la mediazione: bandiera palestinese con quella della pace - Sulla sede universitaria simbolo della protesta del Sessantotto uno striscione: «Cessate il fuoco. Libertà per gli ostaggi. Via libera agli aiuti universitari» ... torino.corriere

Bicocca, due studenti si incatenano davanti al rettorato: «Sciopero della fame finché la rettrice non ci incontra» - Bicocca, due studenti si incatenano davanti al rettorato: «Sciopero della fame finché la rettrice non ci incontra» - Il presidio in Bicocca per la causa palestinese (Lapresse) Martedì pomeriggio tutta la galassia di movimenti studenteschi universitari nati a Milano (le tende si trovano anche al Politecnico e in ... milano.corriere