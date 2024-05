I migliori outfit del settimo giorno della kermesse cinematografica in Francia

Certi amori non finiscono, fanno giri immensi poi ritornano, cantava Antonello Venditti. Per la giacca sahariana è sempre stato cosi, alternando decenni di grande fama ad altri di latitanza. Nel 2024 torna più forte che mai, rilanciata proprio dalla stessa maison che l’ha consacrata un must-have del guardaroba casual-chic, Saint Laurent. Pantaloni pinocchietto: cinque outfit per indossarli con stile X Per il giorno come per la sera, sfruttando il suo carattere camaleontico per natura, si conferma tra le giacche di mezza stagione più smart e versatili. iodonna

La notte del primo lunedì di maggio ha portato con sé uno degli eventi più attesi nel mondo della moda: il Met Gala 2024 , che ha riunito alcuni degli artisti più famosi del pianeta sulle scalinate del Metropolitan Museum of Art di New York. Sleeping Beauties: The Awakening of Fashion è stato il tema dell’edizione e The Garden of Time il dresscode per gli oltre 450 ospiti esclusivi che hanno partecipato all’evento. cinemaserietv

Ombretto per capelli, il nuovo modo di coprire la ricrescita spopola su TikTok - Ombretto per capelli, il nuovo modo di coprire la ricrescita spopola su TikTok - Basteranno un paio di delicate passate del pennello da barba (caratterizzato da setole molto dure, dunque ottimo per erodere una cialda di ... Eva Green sul red carpet di Cannes 2024 indossa un look ... tg24.sky

Barbara de Santi cambia look: la trasformazione della dama di Uomini e Donne - Barbara de Santi cambia look: la trasformazione della dama di Uomini e Donne - Barbara De Santi condivide un momento privato con i suoi fan, mostrandosi dal parrucchiere mentre rinnova la sua chioma con un nuovo look. abruzzo.cityrumors

Alla premiére di “Atlas” Jennifer Lopez lancia lo chignon anti umido - Alla premiére di “Atlas” Jennifer Lopez lancia lo chignon anti umido - Il momento non è dei migliori, ma Jennifer Lopez va avanti a testa alta e con lo chignon più cool di sempre. È successo alla première losangelina del suo nuovo film Netflix Atlas (un action movie in c ... iodonna