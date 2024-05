I gioielli per il corpo di Cate Blanchett a Cannes | il significato della preziosa collana “da spalle”

(Di martedì 21 maggio 2024) Alla prima di The Apprentice tenutasi ieri al Festival ditutti gli occhi erano puntati su. Abito vintage, tacchi alti e"da spalle": ecco tutti i dettagli del suo look da red carpet.

Due i film in concorso nella settima giornata della 77a edizione del Festival di Cannes . Si tratta di The Apprentice di Ali Abbasi e The Shrouds di David Cronenberg. Uno dei momenti speciali è di certo la consegna della Palma d’oro onoraria allo Studio Ghibli, fondato dal celeberrimo Hayao Miyazaki. Un evento unico nel suo genere, dal momento che in questa circostanza sono stati proiettati quattro cortometraggi scritti e diretti dal maestro dell’animazione. dilei

La recensione di Rumours : satira , farsa, goliardia che prende di mira i potenti della terra riuniti per un G7 apocalittico. Buono lo spunto, svolgimento decisamente discutibile. Tra i protagonisti Cate Blanchett e Rolando Ravello. A Cannes 77. Proviamo a dare un'opinione il più possibile sensata, a qualcosa che, di sensato, avrebbe poco. E non perché il cinema debba essere parafrasi della realtà (ci mancherebbe!), ma perché quello diretto dai canadesi Guy Maddin, Evan Johnson e Galen Johnson (i tre hanno collaborato insieme molte volte) è un film gracilissimo, che si sfilaccia immediatamente dopo le ottime premesse, sfumando verso un no-sense che fatica ad avere una sua lucidità. movieplayer

