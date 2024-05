I gay fanno Zan Zan alla Schlein | votare a destra non è più un tabù

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 21 maggio 2024) Altro che roccaforte, la comunità omosessuale potrebbe fare lo sgambettocompagna. La stessa furbata della visita al Muccassassina (discoteca simbolo della comunità Lgbt capitolina), nel giorno in cui l'Italia decide di non fermare una risoluzione, che di fatto non ha nulla contro le coppie formate da persone dello stesso sesso, ma piuttosto si basa sulla tanto discussa teoria del gender, finisce col diventare un autogoal per i dem. Risveglia, infatti, il sentimento di un popolo che è stanco di chi gli mette il cappello. A dirlo Franco Grillini, presidente onorario dell'Arcigay ed esperto di europee, considerando che nel 1994, solo nel Nord-Est, prese oltre 21mila preferenze: «Occorre separare la parte militante dmassa gay. La prima vota, in modo netto, per la sinistra (il 50% per il Pd, una parte minore per il M5S, ...