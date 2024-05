I dubbi di Vigevano | da coach Pansa al nuovo roster tanto può cambiare

(Di martedì 21 maggio 2024) La Elachemsi prepara ad affrontare il futuro. Ma prima di farlo deve sciogliere il nodo legato al nome dell’allenatore. In questi giorniLorenzosta infatti valutando se entrare nel secondo anno previsto dal contratto 1+1 sottoscritto la scorsa estate oppure aprire una nuova pagina della sua carriera. Una scelta che, da quanto trapela, non sarà legata alla professione ma a questioni personali. Le parti si incontreranno nei prossimi giorni e faranno il punto sulla situazione. Se a continuare sarà il tecnico di Casale Monferrato (Alessandria) alcune strategie di mercato sono già delineate; diverso sarà in caso di avvicendamento. Al momento della squadra che ha colto una clamorosa salvezza che l’ha condotta addirittura al playoff ad avere materialmente rinnovato il contratto sono stati Michele Peroni e Kristofers ...

"Ritrovarci sul punteggio di 2-0 dopo le prime due gare casalinghe era il nostro obiettivo e questo ci mette nelle migliori condizioni e ci consente di preparare al meglio gara 3 dei playoff". Coach Antimo Martino presenta così l’impegno in trasferta della Pallacanestro 2.015 contro Vigevano (palla a due alle 21, Pala Elachem). Un match nel quale, per Cinciarini e compagni, sarebbe importante chiudere subito la serie sul 3-0 per diversi motivi. sport.quotidiano

